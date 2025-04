Die Oklahoma City Thunder sind schon die gesamte Saison über das beste Team der Western Conference – in mindestens einer Hinsicht sind sie sogar deutlich mehr als das. Dennoch suchen Experten und Zuschauer gefühlt nur nach Gründen, weshalb dieses Team scheitern könnte, "gefürchtet" wird OKC nicht. Das ist ein Fehler.

von Ole Frerks

Manchmal liegt die Lösung so nah, dass doch niemand drauf kommt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Manchmal verbringt man eine ganze Saison mit der Frage, wer sich denn nun am Ende behaupten wird in einer Western Conference, die durch Trades durchgewirbelt wurde wie noch nie zuvor. Obwohl die Antwort eigentlich auf der Hand liegt.

Einige Spiele sind noch zu absolvieren, eine komplette Postseason liegt dann ebenfalls noch vor uns. Und trotzdem ist es an der Zeit, endlich das Team zu würdigen, das von Tag eins an tabellarisch davonspazierte und das noch immer die Chance hat, als drittes Team der NBA-Geschichte eine Regular Season mit 70 Siegen zu beenden.

Natürlich fehlt den Thunder noch die ultimative Validierung von Playoff-Erfolg. Es ist dennoch fast schon absurd, wie sehr sich verbogen wird, um diesem Team irgendwelche Schwächen anzureden, um es verletzlich wirken zu lassen gegen andere Teams, die tatsächlich alle möglichen Schwächen demonstrieren.

Die Thunder sind recht unerfahren, klar, wobei die Erfahrung aus dem Jahr 2024 durchaus real war. In einer NBA ohne perfektes Team kommen sie diesem Status jedoch ansonsten erschreckend nahe. Mehr noch: Dieses Team ist auf dem besten Weg, als eines der besten aller Zeiten in die Geschichte einzugehen.