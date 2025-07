Die NBA-Franchises treiben ihre Personalplanungen für die kommende Saison voran. ran fasst das Wichtigste im Ticker zusammen. In der NBA (live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) laufen aktuell die Finals. Während OKC und die Indiana Pacers um den Titel kämpfen, widmen sich die anderen Teams der Personalplanung. ran sammelt im Ticker die wichtigsten NBA-News zu Trades und Gerüchten.

Anzeige

Anzeige

+++ 19. Juli: Los Angeles Lakers verpflichten Marcus Smart +++ Die Los Angeles Lakers wollen ihre anfällige Defense mit einem prominenten Namen in den Griff bekommen. Wie "ESPN" berichtet, steht Marcus Smart vor einem Wechsel zum Team aus Kalifornien. Demnach habe sich der 31-Jährige mit den Washington Wizards auf eine Vertragsauflösung geeinigt, nach Abschluss der Waiver-Periode wolle er einen Zweijahresvertrag über elf Millionen Dollar bei den Lakers unterschreiben. Smart wurde als Spieler der Boston Celtics in der Saison 2021/22 zum Defensive Player of the Year gekürt. Im Sommer 2023 wechselte er zu den Memphis Grizzlies, ehe er im Februar dieses Jahres zu den Wizards getradet wurde. Bei den Lakers könnte Smart ein wichtiger Baustein an der Seite der beiden Superstars LeBron James und Luka Doncic werden. Gerade das schwache Defensivverhalten war ein Grund für das frühe Playoff-Aus in der abgelaufenen Spielzeit.

Anzeige

Anzeige

+++ 16. Juli: Bradley Beal verlässt Phoenix Suns per Buyout +++ Die Phoenix Suns treiben ihren Rebuild weiter voran und geben nach Kevin Durant mit Bradley Beal ihren zweiten Superstar binnen weniger Wochen ab. Wie sein Berater Mark Bartelstein bei "ESPN" erklärte, haben sich der 32-Jährige und die Suns auf einen Buyout geeinigt, der Beal zu einem Free Agent macht. Lange war der Shooting Guard aber nicht auf dem Markt. Denn sein neues Team steht bereits fest. Die Los Angeles Clippers machten das Rennen um Beal und statteten ihn mit einem Zweijahresvertrag aus, der dem dreimaligen NBA-All-Star elf Millionen Dollar einbringen wird. Allerdings sicherte sich der Scharfschütze auch eine Player Option, die es ihm schon im Sommer 2026 wieder ermöglicht, Free Agent zu werden. Bei den Suns wäre sein Vertrag noch zwei Jahre gelaufen und hätte ihm insgesamt 110 Millionen Dollar beschert. Um sich gemäß des Salary Cap der Suns aus dem Vertrag herauszukaufen, habe er nach Informationen von "The Athletic" auf 13,8 Millionen Dollar verzichtet. Bei den Clippers wird Beal nicht der einzige Superstar sein. Mit James Harden und Kawhi Leonard stehen dort bereits zwei der derzeit besten NBA-Spieler unter Vertrag.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 13. Juli: Lakers-Abgang von LeBron? Vier Teams fragen wohl wegen Trade an +++ Wie geht es für LeBron James weiter? In den USA mehren sich Berichte, wonach der NBA-Superstar bei den Los Angeles Lakers unzufrieden ist. Im Rahmen der Summer League verzichtete der 40-Jährige diesbezüglich auf eine Klarstellung. Das Zusammenspiel mit seinem Superstar-Teamkollegen Luka Doncic und dessen massiv gewachsenes Mitspracherecht bei Franchise-Entscheidungen sollen ihn demnach unzufrieden stimmen. Sein Berater Rich Paul machte zuletzt bereits Andeutungen über andere mögliche Optionen: "Wir verstehen, dass es schwer ist, den Angriff auf die Meisterschaft und das Vorbereiten auf die Zukunft unter einen Hut zu bekommen. Deshalb werden wir bewerten, was das Beste für LeBron zum aktuellen Zeitpunkt seines Lebens und seiner Karriere ist. Er möchte aus jeder seiner verbleibenden Spielzeiten das Beste herausholen." Im Gespräch mit "ESPN" wurde der Berater nun sogar noch konkreter und erklärte, gleich vier Teams hätten bei ihm wegen eines möglichen Trades angefragt. Dabei soll es sich laut dem Journalisten um die Dallas Mavericks, die Los Angeles Clippers, die Golden State Warriors und LeBrons Ex-Team, die Cleveland Cavaliers, gehandelt haben. "LeBron hat nicht explizit um einen Trade gebeten", ließ sein Berater demnach wissen. LeBron James geht in L.A. in sein letztes Vertragsjahr.

+++ 07. Juli: Norman Powell von den Clippers zu den Heat - auch Jazz involviert +++ Nächster großer Trade in der Offseason der NBA. Wie "ESPN" berichtet, wechselt Norman Powell von den Los Angeles Clippers zu den Miami Heat. Der Deal ist aber noch um einiges größer und betrifft auch die Utah Jazz. So sichern sich die Clippers ihrerseits die Dienste von John Collins, der von den Jazz kommt. Die Franchise aus Salt Lake City wiederum erhält Kevin Love und Kyle Anderson aus Miami sowie einen Zweitrundenpick der Clippers. Powell spielte seit 2022 für die Clippers und kommt aus der besten Saison seiner Karriere. In der abgelaufenen Regular Season kam er 60-mal als Starter zum Einsatz und erzielte im Schnitt 21,8 Punkte - beides Bestwerte seiner Laufbahn. Auch in den Playoffs gehörte der 32-Jährige in der Serie gegen die Denver Nuggets in allen sieben Spielen zur Startformation. Trotz 16 Punkten im Schnitt konnte er das Aus im siebten Spiel nicht verhindern. Vor seiner Zeit bei den Clippers spielte Powell unter anderem viele Jahre bei den Toronto Raptors, mit denen er 2019 den Titel gewann. Damals gehörte er aber nur selten zur Startformation und kam fast immer von der Bank.

Anzeige

+++ 01. Juli: Hardaway Jr. für ein Jahr nach Denver +++ Bei den Denver Nuggets wird kräftig am Kader für die kommende Saison geschraubt. Laut Informationen von "ESPN" hat Tim Hardaway Jr. einem Jahres Vertrag bei den Nuggets um Superstar Nikola Jokic zugestimmt. Der 33-Jährige spielte in der vergangenen Saison an der Seite von Dennis Schröder, der fortan für die Kings aufläuft, bei den Detroit Pistons. Mit 11,0 Punkten pro Spiel konnte er allerdings nicht an seine Leistungen bei den Dallas Mavericks anschließen. In den fünf Jahren bei den Mavs kam Hardaway Junior stets zwischen 14 und 17 Punkte pro Match. Bei den Nuggets dürfte es seine Aufgabe sein, Jokic als erfahrener Rollenspieler dabei zu unterstützen, die Meisterschale zurück nach Denver zu holen. Nach dem NBA-Titel 2023 scheiterte das Team zweimal in Serie in den Conference-Halbfinals.

Anzeige

+++ 01. Juli: Nuggets traden Porter zu den Nets +++ Michael Porter Jr. verlässt die Denver Nuggets! Der 27-Jährige wird gemeinsam mit einem First-Round-Pick in 2032 (unprotected) zu den Brooklyn Nets geschickt. Im Gegenzug kommt Cam Johnson. So berichtet "ESPN".

Anzeige

+++ 01. Juli: Schröder findet neues Team +++ Dennis Schröder findet ein neues Team! Der deutsche NBA-Star unterschreibt laut "The Athletic" bei den Sacramento Kings. Der Point Guard würde damit bei seinem vierten Team seit dem Start der abgelaufenen Saison spielen. Die Kings wären die zehnte Franchise seiner Karriere. Zuletzt spielte Schröder für die Brooklyn Nets, Golden State Warriors und Detroit Pistons. Dabei kam er auf 13,1 Punkte durchschnittlich in 75 Spielen. Der 31-Jährige füllt damit eine klare Baustelle in Sacramento auf der Position des Point Guards. De'Aaron Fox wurde in der vergangenen Saison zu den San Antonio Spurs geschickt.

Anzeige

+++ 30. Juni: James Harden kurz vor neuem Mega-Vertrag +++ Ein fetter neuer Deal für Superstar James Harden. Das berichten verschiedene US-Medien, darunter "ESPN", am Montag. Der 11-Malige NBA-All-Star wird wohl die Player-Option in seinem Vertrag mit den Los Angeles Clippers ablehnen. Dafür wird der 35-Jährige einen neuen Zweijahres-Vertrag unterschreiben. Dieser soll ihm in Summe 81,5 Millionen US-Dollar einbringen. Harden steht seit 2023 bei den Clippers unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison scheiterte der Guard bereits in der ersten Playoff-Runde an den Denver Nuggets.

Anzeige

+++ 16. Juni: Suns-Abgang? Durant hat wohl drei Teams im Auge +++ Kevin Durant steht vor einem Mega-Trade, weg von den Phoenix Suns. Seine neue Franchise steht allerdings noch nicht fest. Einem Bericht von "ESPN" zufolge, sei der Kreis laut NBA-Insidern allerdings von sieben bis acht Teams auf drei Namen verkleinert worden. So soll der Forward ein Engagement bei den Houston Rockets, den San Antonio Spurs oder den Miami Heat favorisieren. Es wird allerdings auch berichtet, dass sich der Deal nicht unbedingt mit einem der von Durant favorisierten Teams abspielen muss. So seien Verhandlungen der Suns mit den Timberwolves, Heat und Rockets am weitesten vorangetrieben. Auch interessant: NBA Draft: So seht ihr Cooper Flagg und Co. live im TV und Stream

+++ 21. Mai: Trade-Beben um Kevin Durant bahnt sich an +++ Zum Start der Halbfinal-Partien der Playoffs arbeiten die ausgeschiedenen Teams fleißig an ihrem Kader. Dabei bahnt sich bereits jetzt ein großes Beben an. Einem Bericht von "ESPN" zufolge wollen die Philadelphia 76ers anscheinend für Kevin Durant traden. Um den Superstar von den Phoenix Suns loszueisen, plant die Franchise ein Trade-Paket inklusive Paul George und dem dritten Pick im kommenden Draft. Kurios: 76ers-Boss Daryl Morey gab erst kürzlich bekannt, diesen Pick nicht traden zu wollen. Diese Aussage scheint aber nicht der Wahrheit zu entsprechen - das will zumindest "ESPN" erfahren haben. Es soll sich vielmehr um eine Ente handeln. Demnach würden die anderen Franchises aggressive 76ers erwarten. Das Team hat in dieser Saison lediglich 24 von 82 Spielen gewonnen.