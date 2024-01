Wagner war beim umkämpften 122:120 seiner Orlando Magic bei den Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic mit zwei entscheidenden Aktionen in der Schlussphase sowohl in der Offensive als auch in der Abwehr hingegen der Matchwinner. Beim Stand von 120:120 kurz vor Schluss hatten die Nuggets die Chance, in Führung zu gehen. Doch Wagner gelang der entscheidende Ballgewinn.

Nachdem Paolo Banchero, dem sein erstes Triple-Double der Karriere gelang, anschließend zwei Freiwürfe verwandelt hatte, verteidigte Wagner geschickt - so dass die Nuggets einen schwierigen Wurf nehmen mussten und in Person von Jamal Murray vergaben.