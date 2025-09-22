Anzeige
NBA - Houston Rockets: Fred VanVleet fällt wohl für die gesamte Saison aus

  Veröffentlicht: 22.09.2025
  23:11 Uhr
  • ran.de

Die Houston Rockets erleiden einen schweren Rückschlag: Point Guard Fred VanVleet hat sich vor Saisonstart schwer verletzt und fällt wohl für die gesamte NBA-Saison 2025/26 aus.

Noch bevor die neue NBA-Saison überhaupt begonnen hat, müssen die Houston Rockets einen herben Schlag verkraften. Nach "ESPN"-Informationen hat sich Point Guard Fred VanVleet einen Kreuzbandriss zugezogen und droht, die komplette Spielzeit 2025/26 zu verpassen.

VanVleet, ehemaliger All-Star und NBA-Champion mit den Toronto Raptors in 2019, spielt seit 2023 für die Rockets und wurde schnell zu einer zentralen Figur für den Aufschwung der Franchise.

Unter seiner Führung steigerte sich das Team von 22 Siegen in der Saison 2023/24 auf 52 Siege im Vorjahr, womit Houston als Nummer zwei der Western Conference in die Playoffs einzog.

Erst im Juni hatte VanVleet seinen Vertrag per Zwei-Jahres-Verlängerung über 50 Millionen Dollar ausgebaut.

Houston Rockets müssen ohne Fred VanVleet auskommen

In der vergangenen Saison kam er auf 14,1 Punkte im Schnitt, drehte aber in den Playoffs mit 18,7 Punkten pro Partie noch einmal auf.

Mit seiner Verletzung verliert Houston nicht nur einen der wichtigsten Playmaker, sondern auch einen der defensiven Anker. Wie die Rockets die Lücke auf der Point-Guard-Position schließen wollen, ist noch offen.

