Europa-Liga der NBA: Commissioner Adam Silver verkündet geplantes Startdatum

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Europa-Liga der NBA: Commissioner Adam Silver nennt Pläne für Startschuss Bevor Silver die Bühne betrat, berichtete "EuroHoops", dass die Europa-Liga der NBA 2027 mit Teams in London und Manchester starten werde. Silver wusste nichts von diesem Bericht, schloss jedoch den Beginn der neuen Liga zu einem früheren Zeitpunkt nicht aus. "Ich denke, wir könnten mit einigen der bestehenden Arenen beginnen und dann den Übergang vollziehen", führte der NBA-Boss aus: "2027 ist zweifellos ein ehrgeiziges Ziel." Im Frühjahr hatte der NBA-Boss noch erklärt, dass ein Start kurz vor den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles für die Europa-Liga eigentlich sinnvoller sei. Bei seiner Rede betonte Silver, dass die Liga weiterhin die Möglichkeit einer Liga in Übersee prüfe und dass eine der Hürden vor der Einführung die Gewährleistung eines ausgeglichenen Wettbewerbs sei. "So sehr ich auch ein Bewunderer des europäischen Fußballs bin, wollen wir keine kopflastige Liga", so der NBA-Commissioner. Und weiter: "Wir wollen keine Liga, in der es nur wenige Teams gibt, von denen man annimmt, dass sie wirklich konkurrenzfähig sind, wie in der Champions League. Wir wollen versuchen, eine Liga nach einem System zu gestalten, das wir kennen, bei dem es sich vielleicht nicht um ein Hard-Cap-System handelt, aber bei dem man den Wettbewerb regulieren kann. Es herrscht das Gefühl, dass jedes Team eine faire Chance bekommen sollte, die Meisterschaft zu gewinnen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Europa-Liga der NBA: Verhandlungen laufen auf Hochtouren Bei der Präsentation der Pläne im März hatte Silver die Ideen hinter der neuen Liga erörtert, die in Zusammenarbeit mit dem Weltverband Fiba umgesetzt werden soll. Dabei soll als Startgebühr für den Eintritt in die Liga eine gewaltige Gebühr verlangt werden, die Rede ist von 500 Millionen Dollar pro Team. Auf der Veranstaltung gab Silver Einblicke in die laufenden Verhandlungen. Sein Stellvertreter Mark Tatum und er hätten positive Gespräche mit politischen Oberhäuptern, interessierten Teams, Medienunternehmen, möglichen Investoren und weiteren Interessengruppen in ganz Europa geführt. Darunter zuletzt auch der britische Premierminister Keir Starmer.

VIDEO: Matchwinner Bonga über deutsches Team: "Sind wie meine Brüder!"

Wie aus ersten Plänen der neuen Liga hervorgeht, soll diese zunächst 16 Teams umfassen. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass sich die Anzahl der teilnehmenden Teams zu einem späteren Zeitpunkt noch ändern könnte. Die NBA-Oberen sollen offenbar gezielt die besten Basketballteams Europas für ihren neuen Wettbewerb begeistern wollen. So sollen etwa Klubs wie Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und Barcelona Teil der Liga werden. Aus deutscher Sicht soll es bereits mit Alba Berlin einen ersten Austausch gegeben haben. Aber damit nicht genug. Es ist wohl ebenfalls geplant, Fußballgrößen wie Manchester City oder Paris Saint-Germain mit einem eigenen Team ins Boot zu holen.

Anzeige