Dirk Nowitzki ist eine der größten NBA-Legenden und wohl der beste Dallas Maverick der Vereinsgeschichte. Nachdem Dallas Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers getradet hat, soll nun Nummer-1-Pick Cooper Flagg zum nächsten Franchise-Superstar werden. So denkt Nowitzki über ihn.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Dallas Mavericks im Draft 2025 den Nummer-1-Pick erhalten würden, lag bei weniger als zwei Prozent.

Vielleicht, weil die Franchise in jüngerer Vergangenheit einige Rückschläge verkraften musste – den Trade von Luka Doncic, den Kreuzbandriss von Kyrie Irving sowie das Scheitern im Play-In-Turnier und damit das Verpassen der Playoffs – hatten sie schließlich das Glück, den ersten Pick zu ziehen.

Wie erwartet wählten sie Cooper Flagg an erster Stelle aus. Im Gespräch mit "The Athletic" schwärmt Mavericks-Legende Nowitzki von Flagg: "Der Hype ist auf jeden Fall real. Ich schaue generell nicht viel College-Sport, egal ob Basketball oder etwas anderes, aber Cooper habe ich mir natürlich angesehen. Ehrlich gesagt: Für ihn ist alles möglich."

"Was ich gesehen habe – wie er das Spiel schon in diesem Alter liest. Er ist gerade mal 18, athletisch, talentiert. Und ich habe gehört, dass seine Arbeitsmoral überragend ist. Alles, was ich gesehen und gehört habe, deutet darauf hin, dass er das Gesamtpaket mitbringt.“

Nowitzki räumte ein, dass der Einstieg in die NBA – und in ein neues Land – schwierig war. Er war sich anfangs nicht sicher, ob er überhaupt einen zweiten Vertrag bekommen würde.