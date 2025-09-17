Basketball
NBA - Mavericks-Legende Dirk Nowitzki über Nummer-1-Pick Cooper Flagg: "Ehrlich gesagt: Für ihn ist alles möglich!"
- Veröffentlicht: 17.09.2025
- 18:39 Uhr
- Julian Erbs
Dirk Nowitzki ist eine der größten NBA-Legenden und wohl der beste Dallas Maverick der Vereinsgeschichte. Nachdem Dallas Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers getradet hat, soll nun Nummer-1-Pick Cooper Flagg zum nächsten Franchise-Superstar werden. So denkt Nowitzki über ihn.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Dallas Mavericks im Draft 2025 den Nummer-1-Pick erhalten würden, lag bei weniger als zwei Prozent.
Vielleicht, weil die Franchise in jüngerer Vergangenheit einige Rückschläge verkraften musste – den Trade von Luka Doncic, den Kreuzbandriss von Kyrie Irving sowie das Scheitern im Play-In-Turnier und damit das Verpassen der Playoffs – hatten sie schließlich das Glück, den ersten Pick zu ziehen.
Wie erwartet wählten sie Cooper Flagg an erster Stelle aus. Im Gespräch mit "The Athletic" schwärmt Mavericks-Legende Nowitzki von Flagg: "Der Hype ist auf jeden Fall real. Ich schaue generell nicht viel College-Sport, egal ob Basketball oder etwas anderes, aber Cooper habe ich mir natürlich angesehen. Ehrlich gesagt: Für ihn ist alles möglich."
"Was ich gesehen habe – wie er das Spiel schon in diesem Alter liest. Er ist gerade mal 18, athletisch, talentiert. Und ich habe gehört, dass seine Arbeitsmoral überragend ist. Alles, was ich gesehen und gehört habe, deutet darauf hin, dass er das Gesamtpaket mitbringt.“
Nowitzki räumte ein, dass der Einstieg in die NBA – und in ein neues Land – schwierig war. Er war sich anfangs nicht sicher, ob er überhaupt einen zweiten Vertrag bekommen würde.
Nowitzki schwärmt von Community rund um die Dallas Mavericks
Doch daraus wurde weit mehr: 2011 holte er den NBA-Titel, 2022 wurde seine Rückennummer 41 unter das Hallendach gezogen. Mit 31.560 Punkten beendete er seine Karriere als sechstbester Scorer der Geschichte.
"Ich bin hier in die Community hineingewachsen, ohne zu wissen, was mich erwartet", erinnerte sich Nowitzki. "Die Liebe, Unterstützung und Loyalität, die ich in meinen ersten Jahren gespürt habe, haben mir unheimlich viel bedeutet."
Der Würzburger gibt auch seine Einschätzung für die kommende Mavericks-Saison ab. Nowitzki ist überzeugt, dass Flagg eine lange und erfolgreiche NBA-Karriere vor sich hat. Auch dem aktuellen Team traut er einiges zu – vorausgesetzt, die Spieler bleiben gesund.
"Für mich hängt alles von der Fitness ab", sagte er. "Wann kommt Kyrie (Irving) zurück? Wird er bei 100 Prozent sein? Bleibt A.D. (Anthony Davis) gesund? Wir wissen, dass (Dereck) Lively (II) in den letzten Jahren einige Spiele verpasst hat. Wenn alle fit bleiben, ist das ein sehr tief besetztes Team. Sie haben mindestens zwei Spieler pro Position, können variabel aufstellen."
Nowitzki weiter: "Die Frontcourt-Besetzung ist überragend, defensiv sollten sie mit ihrer Länge und Athletik richtig stark sein. Für mich gilt: Bleiben sie gesund, können sie im Westen eine sehr gute Saison spielen."
