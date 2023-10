Anzeige

Die Dallas Mavericks und Real Madrid haben sich im Zuge der NBA Preseason einen Shootout geliefert. Bei Luka Doncics Rückkehr sorgte der spanische Rekordmeister für eine große Überraschung. Der Mavs-Superstar konnte hingegen an alter Wirkunsgsstätte kaum mitwirken.

Zum dritten Mal hat Real Madrid in einem Preseason-Spiel ein NBA-Team geschlagen: 2007 hatten sie die Toronto Raptors besiegt, 2016 die Oklahoma City Thunder. Nun setzten sich die Madrilenen gegen die Dallas Mavericks mit 127:123 durch.

Für Dallas war es das dritte Spiel und die dritte Niederlage der Preseason. Real Madrid ist seit September in die Saison gestartet und bleibt auch nach dem Duell gegen die NBA-Stars ungeschlagen.

Mit großer Spannung wurde die Rückkehr von Luka Doncic erwartet: Der Slowene spielte vor seinem Sprung in die NBA sieben Jahre bei Real Madrid, gewann dort drei spanische Meisterschaften und eine EuroLeague als MVP. Kurz vor Tip-Off teilten die Mavericks allerdings mit, Doncics Einsatzzeit aufgrund einer Wadenzerrung auf fünf Minuten zu begrenzen.

Trotzdem lieferten Doncic und Real-Madrid-Shooter Sergio Llull zum Auftakt einen Dreier-Spektakel: Sowohl der Mavs-Star als auch der Spanier trafen in den ersten vier Minuten jeweils dreimal von Downtown. Das gab auch den Ton für die restliche Partie an, in der die Offensiven der Teams eher glänzten als die Defensiven.

Real Madrid konnte im ersten Viertel eine Führung ausbauen und brillierte insbesondere mit neun Dreiern. Im zweiten Viertel schaffte es Dallas, die tiefen Würfe der Spanier zu unterbinden und lag zur Halbzeit wieder vorne. Das Spiel blieb eng doch die "Blancos" liefen in den letzten Spielminuten nochmal heiß und sorgten für die finale Überraschung.