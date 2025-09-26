Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann Dennis Schröder zuletzt den EM-Titel. Jetzt wird dem DBB-Kapitän eine besondere Ehre zuteil.

Große Ehre für Dennis Schröder: Die Sporthalle seiner alten Schule wird künftig den Namen des frischgebackenen Basketball-Europameisters tragen.

Am Freitag enthüllte der NBA-Profi gemeinsam mit Oberbürgermeister Thorsten Kornblum den Schriftzug "Dennis-Schröder-Halle" an der Integrierten Gesamtschule Franzsches Feld in Braunschweig, an der Schröder von 2004 bis 2009 am Basktballförderprogramm teilgenommen hatte.

"Ich bin sehr emotional und habe geweint, das passiert nicht so oft", sagte Schröder in seiner Rede. Ein Kinderchor hatte ihn mit der Ballade "7 years" gerührt, neben ihm saß Sohnemann Dennis Malick Jr., auch seine Mutter Fatou war dabei.