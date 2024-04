NBA: Dallas Mavericks sichern dank Luka Doncic einen Playoff-Platz

Anzeige

Die Dallas Mavericks haben sich drei Spiele vor Ende der Regular Season ihren Platz in den Playoffs gesichert. Natürlich war Luka Doncic wieder der Hauptgrund dafür. Der Slowene erreichte gleich zwei Meilensteine.

Die Enttäuschung war groß, als die Dallas Mavericks in der vergangenen Saison trotz des Trades von Kyrie Irving nach Texas nicht nur die Playoffs verpassten, sondern sogar das Play-In-Turnier.

In dieser Spielzeit haben die Mavericks jedoch den Spieß umgedreht und durch ein souveränes 130:104 bei den Charlotte Hornets bereits drei Spiele vor Ende der regulären Spielzeit ihren Platz in der Postseason fixiert.

Wie so oft war Luka Doncic in diesem Spiel wieder der entscheidende Faktor. Mit 39 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Assists lieferte er zum 21. Mal in dieser Saison ein Triple Double - Nummer 77 in seiner Karriere. Damit liegt er nun bereits auf Platz acht in der NBA-Historie, gleichauf mit James Harden von den Los Angeles Clippers.

"Was er macht ist unglaublich", sagte Head Coach Jason Kidd. Mit 33,9 Punkten im Schnitt und nun 2.341 Zählern insgesamt in dieser Saison brach er zudem einen 40 Jahre alten Franchise-Rekord.

Die Mavs werden mit 49 Siegen aus 79 Spielen aller Voraussicht nach auf dem fünften Platz im Westen verbleiben, die Clippers sind zwei Spiele voraus und die New Orleans Pelicans zwei Spiele dahinter.

Damit würden die Mavs Ende April in einer Serie Best of seven auf eben jene Clippers treffen.