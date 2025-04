Auch Miami in den Playoffs

Zuvor hatte Miami Heat durch ein 123:114 gegen die Atlanta Hawks den Einzug in die K.o.-Runde geschafft.

Das Team aus Florida ist damit der erste 10-Seed in der Geschichte des Play-in-Turniers, der es in die Play-offs schafft und trifft im Osten in Runde eins nun auf die topgesetzten Cleveland Cavaliers.

Die ersten Play-off-Spiele stehen am Samstagabend an. Unter anderem tritt der deutsche Weltmeister Dennis Schröder mit den Detroit Pistons bei den New York Knicks an.