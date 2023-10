Tim Cato von "The Athletic" rechnet vor, dass es für Doncic bis zum Mavs-Saisonstart reichen könnte. Er verwies darauf, dass Doncic mit derselben Verletzung zum Ende Saison 2021/22 insgesamt 13 Tage ausgefallen sei.

Er laboriert weiterhin an einer Wadenzerrung. Dallas-Coach Jason Kidd wollte sich hinsichtlich eines Comebacks des slowenischen Superstars nicht festlegen: "Es gibt keinen Zeitplan." Der 24-Jährige konnte zumindest ein leichtes Training absolvieren.

Die aktuelle Blessur hat sich Doncic am 9. Oktober beim Training in Madrid zugezogen, er hatte damals gesagt, es sei "nichts ernstes". Zwischen dem Auftrteten der Verletzung und dem Start der Mavericks gegen die San Antonio Spurs in der Nacht zu Donnerstag liegen demnach 16 Tage.

Gut möglich also, dass Doncic zum Start rechtzeitig fit wird. Am Dienstag werden die Mavericks den ersten Injury Report der neuen Saison veröffentlichen.