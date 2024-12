NBA: Damian Lillard unterschreibt lebenslangen Vertrag mit Adidas

NBA-Star Damian Lillard unterschreibt einen neuen Ausrüstungsvertrag. Ein Ablaufdatum soll dieser nicht haben.

Nach dem Gewinn des NBA-Cups darf sich Damian Lillard erneut mächtig freuen. Wie "ESPN" berichtet, hat der Star der Milwaukee Bucks einen neuen Sponsorenvertrag unterschrieben. Brisant: Dieser hat laut dem Bericht kein Ablaufdatum. Demnach hat sich Lillard sein Leben lang an Ausrüster "Adidas" gebunden.

Damit ist der 34-Jährige nicht der erste aktive Spieler in der NBA (live auf ProSieben Maxx, ran.de und Joyn). Vor ihm schlossen bereits LeBron James, Kevin Durrant (beide Nike) und Stephen Curry (Under Armour/Curry Brand) solche Langzeitverträge ab. Ähnlich wie bei LeBron und Durrant hat auch in Lillards Fall Berater Aaron Goodwin den Deal eingetütet.

Genaue Zahlen des Vertrags sind nicht bekannt. Laut "ESPN" steigen die Karriereeinnahmen des Point Guards jedoch auf insgesamt 600 Millionen US-Dollar. Bereits seinen ersten Ausrüstervertrag unterschrieb er bei "Adidas". 2014 folgte ein neuer Vertrag über zehn Jahre und 100 Millionen US-Dollar.

Lillard wurde 2012 in der ersten Runde von den Portland Trail Blazers gedraftet. Nach elf Jahren mit dem Team wechselte der siebenmalige All-Star 2023 zu den Bucks.