NBA: Hartenstein verliert Cup-Finale gegen Milwaukee

Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein hat mit Oklahoma City Thunder den ersten Titel der NBA-Saison verpasst. Im Endspiel um den NBA-Cup verlor OKC gegen die Milwaukee Bucks um Starspieler Giannis Antetokounmpo 81:97. Hartenstein, der auf 16 Punkte kam, durfte sich mit einer Finalprämie in Höhe von 200.000 Dollar (ca. 190.000 Euro) trösten.

Der überragende Antetokounmpo, zweimal wichtigster Spieler der Liga, erzielte in Las Vegas mit 26 Punkten, 19 Rebounds und 10 Vorlagen in den drei wichtigsten Statistiken zweistellige Werte ("Triple Double"). Milwaukee gewann den erst zum zweiten Mal ausgespielten Pokal vor allem dank einer starken zweiten Hälfte. Im Vorjahr hatten bei der Premiere die Los Angeles Lakers triumphiert.

Die Bucks hatten schon in der Gruppenphase alle Spiele gewonnen und blieben somit in ihren sieben Spielen des Wettbewerbs ungeschlagen. Anders als die Partien zuvor zählte das Finale nicht zur Regular Season, auch die Leistungen der Spieler fließen nicht in die persönlichen Karriere-Statistiken ein.