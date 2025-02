NBA: Dennis Schröder besiegt Franz Wagner - Orlando Magic weiter in der Krise

Dennis Schröder hat das erste Weltmeister-Duell mit Franz Wagner in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach seinem Wechsel zu den Golden State Warriors gewonnen.

In San Francisco setzten sich die Warriors mit 104:99 gegen Orlando Magic durch und feierten den vierten Sieg in den jüngsten sechs Spielen. Für Wagner und Landsmann Tristan da Silva war es die vierte Pleite in Serie.

Schröder spielte unauffällig und kam von der Bank auf neun Punkte. Wagner erzielte 21 Punkte, Rookie da Silva zwei. Orlando (24:27 Siege) kommt trotz der Rückkehr seiner lange verletzten Stars Wagner und Paolo Banchero nicht in Schwung und ist nach nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Spielen lediglich Achter in der Eastern Conference.

Die Warriors (25:24) haben wieder eine positive Bilanz, liegen als Elfter im Westen aber derzeit nicht auf einem Play-off- bzw. Play-in-Platz.

Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder setzten ihre beeindruckende Saison mit einem 125:96 gegen die Milwaukee Bucks fort und sind mit 39 Siegen aus 48 Spielen weiter die klar beste Mannschaft der Western Conference.