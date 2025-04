NBA: Dennis Schröder brilliert! Detroit Pistons feiern ersten Playoff-Sieg seit 17 Jahren

Freude bei den Detroit Pistons! Auch dank eines starken Dennis Schröder feiert die Franchise ihren ersten Playoff-Sieg seit 17 Jahren.

Auch dank Dennis Schröder haben die Detroit Pistons ihre Negativserie gestoppt und den ersten Playoff-Sieg in der NBA seit fast 17 Jahren gefeiert. Der deutsche Basketballstar gewann mit dem Team aus der Motor City 100:94 bei den New York Knicks, in der Achtelfinalserie steht es damit 1:1. Vier Siege sind zum Weiterkommen nötig.

Seit dem vierten Spiel im Halbfinale der Saison 2007/08 gegen die Boston Celtics (2:4) hatten die Pistons 15 Playoff-Spiele in Folge verloren - NBA-Negativrekord. Nun hat die schlimme Serie nach 0:4-Pleiten in den Erstrundenduellen 2009, 2016 und 2019 ein Ende.

Dass Detroit nach der bitteren Auftaktniederlage am Samstag im Big Apple, als die Knicks nach einem 15-Punkte-Rückstand gewannen (123:112), der Ausgleich gelang, lag auch an Schröder. Der 31-Jährige traf 56 Sekunden vor dem Ende per Dreier zum 97:94. Acht Sekunden vor Schluss verwandelte der Braunschweiger einen wichtigen Freiwurf zum 98:94. Der Point Guard kam von der Bank, verbuchte 20 Punkte und versenkte starke 60 Prozent seiner Versuche aus dem Feld.

Topscorer der Pistons war Cade Cunningham mit 33 Punkten. Das dritte Spiel der Best-of-seven-Serie findet in der Nacht zum Donnerstag in Detroit statt.