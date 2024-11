NBA: Dennis Schröder und Wagner-Brüder siegen im Gleichschritt - direktes Duell steht an

Während Nationalmannschaftskapitän Schröder beim 127:117-Erfolg seiner Brooklyn Nets gegen die Phoenix Suns starke 29 Punkte auflegte, führte Franz Wagner Orlando Magic zum vierten Sieg in Serie. Zudem war es für das Team aus Florida der zehnte Erfolg in den vergangenen elf Spielen.

Erneute Glanzleistung von Dennis Schröder, nächster Sieg auch für die Wagner-Brüder: Die deutschen Basketball-Stars bleiben in der NBA in der Erfolgsspur.

Für die deutschen NBA-Stars läuft es weiter rund. Während das DBB-Trio in Diensten der Orlando Magic die tolle Serie fortsetzte, war Dennis Schröder mal wieder nicht zu stoppen.

Weniger erfolgreich lief der Abend mal wieder für Daniel Theis. Der Deutsche musste mit seinen New Orleans Pelicans beim 93:119 gegen die Toronto Raptors bereits Saisonniederlage Nummer 15 im 19. Spiel hinnehmen. Theis kam auf vier Punkte und sechs Rebounds. Die Pelicans belegen nach sechs Pleiten in Serie in der Western Conference den letzten Platz.

Deutlich besser lief es für die Dallas Mavericks von Maximilian Kleber. Beim 129:114 gegen die New York Knicks erhielt der Deutsche 24 Minuten Spielzeit und kam auf je einen Punkt und einen Rebound.

In den beiden Top-Spielen der NBA verloren die Cleveland Cavaliers zum zweiten Mal in dieser Saison, gegen die Atlanta Hawks gab es mit 124:135 die erste Heimpleite. Ebenfalls Zuhause mussten sich die Golden State Warriors gegen die Oklahoma City Thunder mit 101:105 geschlagen geben.