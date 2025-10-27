Anzeige
nba

NBA: Dennis Schröder verliert mit den Sacramento Kings gegen die Los Angeles Lakers ohne Luka Doncic

  • Aktualisiert: 27.10.2025
  • 06:46 Uhr
  • SID

Der deutsche Basketballstar kassiert mit seinem neuen Team die zweite Niederlage im dritten Spiel. Bei den Lakers fehlte neben Le Bron James auch Luca Doncic .

Der deutsche Basketballstar Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings im dritten Saisonspiel der NBA die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Die Kings unterlagen den Los Angeles Lakers mit 120:127. Zwar hatten bei den Lakers die Superstars Le Bron James und kurzfristig auch Luca Doncic verletzt gefehlt - dafür fanden Schröder und Co. gegen den überragenden Austin Reaves keine Mittel.

Der 27-Jährige erzielte 51 Punkte, so viel wie noch nie in seiner Karriere. Dazu kamen elf Rebounds und neun Vorlagen. Eine derartige Topquote war in den vergangenen 40 Jahren in der NBA nur drei weiteren Spielern gelungen: Doncic, Russell Westbrook und James Harden. Schröder kam auf 18 Punkte und zwölf Assists. Bester Werfer der Kings war Zach LaVine mt 32 Punkten.

Schröder war im Sommer von den Detroit Pistons nach Kalifornien gewechselt, anschließend holte der Point Guard mit dem Nationalteam zwei Jahre nach WM- auch EM-Gold.

Hukporti verliert mit Knicks gegen die Heat

Eine Niederlage gab es auch für den deutschen Center Ariel Hukporti: Der 23-Jährige verlor mit seinen New York Knicks gegen Miami Heat mit 107:115. Hukporti kam auf zwei Rebounds und eine Vorlage. Bester Werfer der Partie war Knicks-Star Jalen Brunson mit 37 Punkten.

