Damit ist Jokic erst der dritte Spieler in der Geschichte der modernen NBA, der gegen alle Teams (außer das eigene) ein Triple-Double aufgelegt hat. Vor ihm war das nur LeBron James und Russell Westbrook gelungen.

Mit einer Statline von 21 Punkten, 19 Rebounds und 15 Assists postete Nuggets-Star Nikola Jokic in der Nacht auf Freitag gegen die Washington Wizards sein 16. Triple Double der Saison.

"Wenn ich meine Karriere beendet habe [...], werde ich zurückblicken und sehen, dass es eine wirklich coole Sache ist", kommentierte der Serbe den Meilenstein.

Insgesamt hat der zweimalige MVP in seiner NBA-Karriere 122 Triple Doubles gesammelt. Jokic steht in dieser Kategorie auf Platz vier in der Historie der NBA - nur Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181) und Magic Johnson (138) haben noch mehr. (Stand: 25. Februar 2024)