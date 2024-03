Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Bitter für die Minnesota Timberwolves. Superstar Karl-Anthony Towns fällt aufgrund eines Meniskusrisses im linken Knie auf unbestimmte Zeit aus. So berichten es dem Team nahestehende Quellen gegenüber "The Athletic". Im Kampf um die Northwest Division müssen die Timberwolves also vorerst auf ihren Big Man verzichten. © imago images/ZUMA Wire