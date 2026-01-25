Luka Doncic kehrt mit den Lakers nach Dallas zurück und feiert einen Sieg, derweil kassiert Orlando die nächste Pleite.

Erst feierten die Fans der Dallas Mavericks Rückkehrer Luka Doncic, dann führte der Superstar seine Los Angeles Lakers in der alten Heimat bei einer starken Vorstellung zum Sieg. Mit 33 Punkten war der Slowene beim 116:110 bester Werfer des Abends, Doncic holte den vierten Sieg im vierten Duell mit den Mavs seit seinem unfreiwilligen Abschied.

Doncic, den Dallas vor gut einem Jahr überraschend an die Lakers abgegeben hatte, war im American Airlines Center mit Applaus empfangen worden. Die Arena sei für ihn "immer ein besonderer Ort", sagte der 26-Jährige und erzählte im Scherz, dass er in der Halbzeitpause den falschen Kabinengang genommen habe, "ich war etwas verwirrt."

LeBron James und Rui Hachimura kamen auf jeweils 17 Punkte für L.A., Topwerfer der Mavericks war Max Christie (24). Maximilian Kleber kam nicht zum Einsatz. Die Lakers (27:17) sind nach ihrem dritten Sieg in vier Spielen im Westen Fünfter, Dallas (19:27) ist nur Zwölfter. Vor der Pleite hatten die Texaner vier Erfolge in Serie gefeiert.