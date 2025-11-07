NBA Europe: Möglicher Starttermin bekannt? Teilnehmerfeld wird größer

Die Planungen einer NBA Europe nehmen wohl weiter konkrete Formen an und könnte möglicherweise im Jahr 2027 umgesetzt werden.

Die International Basketball Federation (FIBA) arbeitet zusammen mit der NBA an einer NBA Europe, mit dem Ziel, eine Liga mit 16 Teams an den Start zu bringen.

Als möglicher Starttermin der neuen, europäischen Basketball-Liga wird demnach der Oktober 2027 angepeilt.

Wie George Aivazoglou, Geschäftsführer von NBA Europe, erklärte, könnte es allerdings in der ersten Saison einer NBA Europe durchaus sein, dass noch nicht das Ziel von 16 Teams erreicht werde.

Die Aussage von Aivazoglou deutet darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht alle 16 Mannschaften feststehen, mit denen eigentlich geplant wurde.