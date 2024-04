NBA: "Fehler" - Boss der Toronto Raptors rekapituliert Zeit mit Dennis Schröder

Anzeige

Nets-Star Dennis Schröder ist bei seinem Ex-Klub in Toronto noch ein Thema. Der Raptors-Boss blickt selbstkritisch auf die Verpflichtung zurück.

Nach seinem Winter-Wechsel zu den Brooklyn Nets bleibt Dennis Schröder auch bei seinem Ex-Klub ein Thema.

Auf einer Pressekonferenz der Toronto Raptors, die zum zweiten Mal in Folge die Playoffs verpassten, sagte Präsident Masai Ujiri über Schröder: "Ich weiß nicht, ob wir ihm genügend Zeit gegeben haben, aber es ist auch klar, dass es während der Zeit, in der er hier war, nicht funktioniert hat", sagte Ujiri und fügte an: "Ich glaube, dass das eher unser Fehler und nicht seiner war."

Raptors-Präsident Ujiri präsentierte sich mit Blick auf die vergangenen Transfers insgesamt selbstkritisch. "Wir haben das studiert und in den vergangenen beiden Jahren haben wir einfach nicht die passenden Spieler identifiziert", sagte er.

Schröder hatte im vergangenen Sommer einen Zweijahresvertrag über 25 Millionen Dollar in Toronto unterschrieben. Der deutsche Nationalspieler absolvierte für die Raptors insgesamt 51 Spiele und kam dabei auf durchschnittlich 13,7 Punkte.