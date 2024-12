WM-Gold, NBA-Playoffs und Multi-Millionenverträge: Franz und Moritz Wagner haben die ganz großen Momente ihres Lebens alle geteilt. Eine Doku erzählt nun davon. Franz Wagner, dieser sehr junge Mann, der manchmal viel älter wirkt, musste einfach seine Eltern anrufen. Ganz alleine, nicht einmal Bruder Moritz war dabei, hockte der Basketball-Weltmeister im Sommer 2024 in seinem Hotelzimmer, als er den dicksten Vertrag der deutschen Sportgeschichte vorgelegt bekommen hatte. Und da griff er eben zum Handy. "Das ist ja eine lange Zahl", staunte Vater Axel Schulz. "Das ist total krass", sagte Mama Beate Wagner. 224.000.000 US-Dollar - so viel werden die Orlando Magic dem 23-Jährigen in den kommenden fünf Jahren zahlen. "Ist das eine Erleichterung oder eine Beschwerung?", fragte der Papa. "Ach, keine Ahnung", antwortete der Sohn, dem es schwer fiel, Worte für seine Gefühle zu finden. Von derart intimen Situationen der Brüder sowie vom Wandeln zwischen der Parallelwelt NBA und dem wahren Leben erzählt die Doku-Serie "The Wagner Brothers - Zwei Brüder, ein Traum" des "ZDF". Am Montag erscheinen alle vier Folgen in der Mediathek, am 14. (0.25 Uhr) und 15. Dezember (23.45 Uhr) laufen sie im TV. Der WM-Titel 2023 mit der Nationalmannschaft, die ersten NBA-Play-offs und die mitunter harten Vertragsverhandlungen: Fast zwei Jahre lang war die Kamera nahezu überall dabei. Die Öffentlichkeit möglichst nah an sich heranzulassen und sich auch mal verletzlich zu zeigen, war dabei eine ganz bewusste Entscheidung der Brüder. Denn trotz aller Erfolge, aller schönen Familienmomente mit den Eltern in Orlando und daheim im Prenzlauer Berg gab es auch Rückschläge zu verdauen. Da wäre zum Beispiel die Sache mit Moritz' Vertrag in Orlando.

Die Brüder saßen vor Olympia in Paris gerade beim Interview, als das Telefon des Älteren klingelte. Sein Agent war dran. "Halt drauf", sagte Franz noch zum Kameramann, doch dann kippte die Stimmung. Das Angebot für eine Verlängerung ließ Moritz enttäuscht zurück. "Was mache ich denn jetzt? Acht Millionen, Bro. Das ist so viel Geld. Eigentlich müsste ich 'nein' sagen", sagte der 27-Jährige zu Franz. NBA live: Halbfinale East im NBA Cup auf ProSieben MAXX NBA live: Halbfinale East im NBA Cup auf ProSieben MAXX Der Wert des Geldes, das betont Moritz Wagner in der Doku immer wieder, sei ihm komplett bewusst. "Es geht nicht um Stolz, sondern um Anerkennung. 'Du bist gut so, wie du bist.' Und das spüre ich nicht", entgegnete er auch seinem Agenten am Handy - und fügte an: "Mir bleiben noch sieben, maximal zehn Jahre. Ab 30 ist es schwierig, langfristige Verträge zu bekommen." Letztendlich handelte der Agent 22 Millionen für zwei Jahre heraus. NBA: Franz Wagner erklärt Game Winner "mit Wut im Bauch"

