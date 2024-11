NBA: Franz Wagner führt Orlando Magic zum nächsten Sieg

Orlando Magic und Franz Wagner befinden sich in der NBA unverändert im Höhenflug. Die Franchise aus Florida gewann in der Nacht zu Dienstag durch ein 95:84 bei den Charlotte Hornets auch das neunte Spiel aus den vergangenen zehn Spielen.

Weltmeister Wagner, in den jüngsten Partien bereits hervorragend aufgelegt, steuerte als bester Werfer seines Teams 21 Punkte, einen Rebound und sieben Assists bei.

Auch dessen Bruder Moritz Wagner trug mit 16 Zählern als drittbester Magic-Scorer ebenso wie der deutsche Rookie Tristan da Silva (neun Punkte) seinen Teil am Erfolg. Orlando rangiert in der Eastern Conference auf dem dritten Platz.

Vor allem Franz Wagner befindet sich derzeit in absoluter Top-Form. Bei den jüngsten Siegen erzielte der Nationalspieler stets mindestens 20 Punkte. Highlight in der jüngeren Vergangenheit war seine 37-Punkte-Gala bei den Los Angeles Lakers in der Vorwoche, als er mit einem Dreier kurz vor Schluss den Auswärtssieg sicherte.