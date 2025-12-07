NBA: Franz Wagner im deutschen Duell verletzt! Große Sorgen um Magic-Star
- Veröffentlicht: 07.12.2025
- 18:53 Uhr
- ran.de
Franz Wagner hat sich im NBA-Spiel gegen die New York Knicks am Knie verletzt. Ausgerechnet beim Duell um den Rebound mit Landsmann Ariel Hukporti verletzt sich der Deutsche.
Die Orlando Magic bangen um DBB-Star Franz Wagner. Der 24-Jährige verletzte sich im ersten Viertel gegen die New York Knicks am Knie und musste gestützt werden, um das Parkett zu verlassen. Tests zur Schwere der Knieverletzung stehen noch aus.
