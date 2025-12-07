- Anzeige -
NBA: Franz Wagner im deutschen Duell verletzt! Große Sorgen um Magic-Star

  • Veröffentlicht: 07.12.2025
  • 18:53 Uhr
  • ran.de

Franz Wagner hat sich im NBA-Spiel gegen die New York Knicks am Knie verletzt. Ausgerechnet beim Duell um den Rebound mit Landsmann Ariel Hukporti verletzt sich der Deutsche.

Die Orlando Magic bangen um DBB-Star Franz Wagner. Der 24-Jährige verletzte sich im ersten Viertel gegen die New York Knicks am Knie und musste gestützt werden, um das Parkett zu verlassen. Tests zur Schwere der Knieverletzung stehen noch aus.

Mehr in Kürze ...

