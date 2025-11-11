NBA: Franz Wagner legt Buzzer Beater zum Sieg der Orlando Magic auf - Luka Doncic erneut stark

Dank eines Buzzer-Beater-Dreiers haben die orlando Magic einen emotionalen Sieg gefeiert. Auch Luka Doncic und die Lakers sowie Victor Wembanyama und die Spurs waren erfolgreich.

Franz Wagner hat mit der Orlando Magic in der NBA einen emotionalen Sieg gefeiert. Die Franchise aus Florida gewann nach einem Buzzer Beater mit 115:112 gegen die Portland Trail Blazers. Der Welt- und Europameister Wagner legte den entscheidenden Dreier durch Desmond Bane mit Ablauf der Uhr auf, anschließend gab es kein Halten mehr.

Insgesamt kam Wagner auf 19 Punkte und sechs Assists, der 24-jährige Berliner sicherte zudem neun Rebounds. Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva erzielte zwei Zähler. Für Orlando war es der fünfte Sieg nach elf Saisonspielen, nach einem durchwachsenen Start in die neue Spielzeit liegen Wagner und Co. auf Rang elf der Eastern Conference.