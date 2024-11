NBA: Franz Wagner sieht sich nach starkem Saisonstart als "Leader"

Franz Wagner will mit den Orlando Magic noch besser abscheiden als in der vergangenen Saison. Bei sich selbst sieht er noch großes Potenzial.

Der aktuell so formstarke Basketball-Weltmeister Franz Wagner rückt bei seinem NBA-Klub Orlando Magic immer mehr in die Führungsrolle. "Ich sehe mich auf jeden Fall als Leader! Das ist auf jeden Fall eine Rolle, in die ich ein bisschen hineinwachsen muss, aber ich sehe mich in der Verantwortung, voranzugehen und zu helfen, wo ich kann. Ich bin jetzt schon im vierten Jahr hier und das erwartet das Team auch von mir", sagte der 23-Jährige bei "Sport1".

Wagner spielt in der laufenden Saison bisher stark auf und kommt im Schnitt auf 23,2 Punkte pro Spiel. Zuletzt sorgte er in der Nacht zum Freitag mit 37 Punkten beim 119:118-Sieg bei LeBron James und den Los Angeles Lakers für Aufsehen, als er den entscheidenden Dreier Sekunden vor Schluss versenkte. In Abwesenheit seines verletzten Co-Stars Paolo Banchero ist Wagner derzeit die erste Option in der Offensive Orlandos.

Trotzdem sieht Wagner noch Potenzial, in der Vorsaison hatte der Berliner Probleme mit seinem Dreipunktewurf. In der aktuellen Spielzeit hat er sich stabilisiert.

"Für mich ist es wichtig, weiter an meinem Wurf zu arbeiten. Das öffnet sehr viel in meinem Spiel, um dann aus dem Dribbling meinen Verteidiger zu schlagen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn ich in der Zone bin. Da habe ich das meiste Potenzial", sagte er.

Kommentar: Franz Wagner, der sexy Pick im Osten

Mit Orlando steht Wagner aktuell bei zehn Siegen und sieben Niederlagen, das Ziel sind die Play-offs. Dort war das Team aus Florida in der vergangenen Saison in der ersten Runde gegen die Cleveland Cavaliers ausgeschieden.

"Die Erwartungen an uns sind jetzt erst einmal so, dass wir so spielen wollen wie letztes Jahr – und hoffentlich sogar noch ein bisschen besser. Wir hatten alle einen super Sommer und wollen auf den Erfolg der letzten Saison aufbauen", sagte Wagner.