NBA für Daniel Theis "nicht komplett abgeschlossen" - Kritik an Trades und Co.

Nach fast acht Jahren hat Daniel Theis die NBA verlassen, doch eine Rückkehr hat der Weltmeister zumindest im Hinterkopf. "Das Thema NBA ist für mich nicht komplett abgeschlossen, aber das ist kein Muss", sagte der Neuzugang der AS Monaco der Sportschau.

Theis hatte Anfang der vergangenen Woche beim EuroLeague-Klub unterschrieben, dabei hätte es für den Basketballprofi durchaus die Chance gegeben, in Nordamerika zu blieben.

"Ich hatte ein paar Möglichkeiten, eine war mit den New York Knicks", so Theis, aber dies sei nicht infrage gekommen: "Ich hätte mich da auf die Bank setzen können, aber dann wäre ich im Sommer in der gleichen Situation gewesen."

Der Vertrag des "Big Man" lief bis Saisonende.

Das Business in der NBA findet Theis "nicht immer einfach. Mit den ganzen Trades. Wenn man allein ist, ist es kein Problem, aber mit Familie, mit einer Frau, mit Kindern, die in die Schule gehen, ist das nicht einfach. Die Kinder aus der Schule zu nehmen und alles überall rauszureißen, alles zu packen und in die nächste Stadt zu gehen".

Der 32-Jährige aus Salzgitter entschied sich deshalb für Monaco - und damit auch für mehr Sicherheit. "Es ist weniger eine Entscheidung gegen die NBA gewesen, einfach mehr für mich und meine Karriere. Nach den ganzen Jahren habe ich mir gesagt, dass ich mich zu 100 Prozent auf Basketball konzentrieren möchte. Ich möchte mir nicht Gedanken machen, ob ein Trade passieren kann", sagte Theis, der am Sonntag mit dem Nationalteam das EM-Ticket gelöst hatte.