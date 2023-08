Anzeige

Auf einem Promo-Event in China hatte NBA-Star James Harden 76ers-Präsident Daryl Morey als "Lügner" bezeichnet. Seine Drohung: Er werde nicht mehr für die Sixers spielen. Nun reagierte die NBA und verhängte gegen Harden eine 100.000-Dollar-Strafe.

In den vergangenen Wochen kursierten in den Sozialen Medien mehrere Videos von James Harden: Der NBA-Star steht auf einem Event in China vor Schülerinnen und Schülern, spricht in ein Mikro, und wettert dabei gegen den Präsidenten seines Arbeitgebers, die Philadelphia 76ers.

"Daryl Morey ist ein Lügner, und ich werde nie Teil einer Organisation sein, der er angehört. Lasst mich das noch einmal sagen: Daryl Morey ist ein Lügner, und ich werde nie Teil einer Organisation sein, der er angehört."

Die Ursachen für diese Aussagen liegen in einer nicht erfüllten Tradeforderung des zehnmaligen All-Star-Guards. Die NBA griff nun durch und hat gegen Harden eine 100.000-Dollar-Strafe verhängt, wie Adrian Wojnarowski von "ESPN" berichtet.

Die Drohung, nicht mehr für die 76ers zu spielen, um einen Trade zu erzwingen, verstoße gegen die Ligaordnung, so die Begründung der NBA. Im nächsten Kapitel der Harden-Saga hat nun die Spielergewerkschaft NBPA eine Beschwerde gegen die 100.000-Dollar-Strafe eingelegt.