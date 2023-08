NBA: New York Knicks verklagen Toronto Raptors wegen Datenklau

Anzeige

Die New York Knicks haben einen ehemaligen Mitarbeiter und seinen neuen Arbeitgeber Toronto Raptors verklagt. Der Vorwurf: Der Ex-Angestellte habe über 3000 Files inklusive Videomaterial und Scouting-Berichte der Knicks gestohlen und an die Raptors weitergeleitet.

Ikechukwu Azotam war 2020 bis 2023 als Video Koordinator und Analyst bei den New York Knicks angestellt. Wie "ESPN" berichtet, soll er im Sommer 2023 ein Arbeitsangebot von den Toronto Raptors angenommen haben.

Nun haben die New York Knicks gegen ihren ehemaligen Mitarbeiter und gegen die Raptors geklagt. Während Azotam noch bei den Knicks unter Vertrag stand, soll er vertrauliche Daten der New Yorker Franchise an die Toronto Raptors weitergeleitet haben, heißt es in der Klage.

Der ehemalige Knicks Video-Koordinator habe 3.358 Videodateien illegal geteilt, und die Files sollen über zweitausendmal von Raptors Mitarbeitern aufgerufen worden sein, berichtet "SportsNet New York".

Azotam soll kurz vor seinem Abtritt die Dateien von seiner Raptors-Mail an seinen privaten Gmail-Account gesendet und anschließend mit den Raptors geteilt haben.