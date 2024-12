NBA: Indiana Pacers bauen Siegesserie gegen Sacramento Kings aus

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit (52:52) dominierten die Gäste den zweiten Durchgang dank einer starken Teamleistung: Ganze sieben Spieler punkteten am Ende zweistellig, allen voran Pascal Siakam und Myles Turner mit jeweils 19 und 15 Zählern.

Das Wichtigste in Kürze

Der Erfolg gibt den Pacers einen wichtigen Schub im Rennen um die Playoffs in der Eastern Conference: Indiana steht nun mit einer Bilanz von 13-15 auf Platz 8 im Osten.

Die Kings kassieren hingegen ihre vierte Niederlage in Folge und verlieren dadurch immer mehr den Anschluss an die Playoff-Platzierungen in der Western Conference, wo sie mit einer Bilanz von 13-17 Platz 12 belegen.