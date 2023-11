Es ist vollbracht! Nach monatelangem Hin und Her und einem "Verhandlungsstopp" vor wenigen Tagen ging es nun auf einmal ganz schnell und James Harden hat doch den Wunsch bekommen, den er von Anfang an formuliert hat: Er wurde zu den Clippers getradet , in seine Heimat Los Angeles.

Die Philadelphia 76ers haben nach langem Hin und Her nun doch James Harden zu den L.A. Clippers getradet. Für Philly ist das wohl nur der erste Schritt einer Neustrukturierung des Kaders. In Los Angeles treffen zwei Suchende aufeinander.

Die Verträge, die sie zurückbekommen, laufen allesamt aus. Da sie zudem Tucker abgaben, der über eine Spieler-Option für 24/25 verfügte, haben sie durch den Trade sogar noch mehr Cap-Space für den kommenden Sommer freigeschaufelt. Nur Joel Embiid steht Stand jetzt fix für die kommende Saison unter Vertrag, die Sixers könnten in der Offseason also auf Star-Jagd gehen (und ihren eigenen Jung-Star Tyrese Maxey zu maximalen Konditionen halten).

Mit dem Trade in der jetzigen Form bekommen die Sixers keinen Star zurück, das war allerdings auch schon seit Monaten abzusehen. Harden hat seinen eigenen Wert über die letzten Monate (und Jahre) durch die konstanten Trade-Forderungen so gedrückt, dass schlichtweg kaum noch ein Markt für ihn existierte, zumal sein Vertrag ausläuft. Die Sixers erfüllten dafür andere Ziele.

Vielleicht wollen sie aber auch nicht so lange warten. Maxey hat in der ersten Saisonwoche gezeigt, dass er bereit für eine größere Rolle ist und den Sprung Richtung All-Star machen kann. Embiid befindet sich mitten in seiner Blütezeit und knüpft nahtlos an sein MVP-Jahr an (31 Punkte, 10,3 Rebounds, 7 Assists), ist in der neuen Offense von Nick Nurse sogar deutlich auffälliger als Playmaker.

Vielleicht will Philly die Chance ergreifen, um dieses Duo herum schon in diesem Jahr ein gefährliche(re)s Playoff-Team aufzubauen. Dafür bringt der Harden-Trade den Sixers in erster Linie Munition zurück. Mit den Draft-Assets sowie auslaufenden Verträgen könnte sich Philly um Spieler wie Pascal Siakam oder Zach LaVine bemühen, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Es muss jedoch keinen Schnellschuss geben. Gut möglich, dass sich die Sixers ihr neues Team erst einmal ansehen und in Ruhe beurteilen wollen, was funktioniert und was noch gebraucht wird. Die geholten Spieler sind allesamt keine Core-Pieces, könnten aber kurzfristig helfen, Batum oder Covington könnten sogar als Starter an Tuckers Stelle funktionieren. Gerade Batum kann einer Offense mehr geben als Tucker, auch wenn der Franzose die besten Jahre hinter sich hat.

Ein zusätzlicher Ballhandler wäre nach wie vor wichtig, gerade in den Minuten ohne Maxey. Philly kann sich danach jetzt aber aus einer angenehmeren Position heraus umsehen. Der Trade hat sie flexibler gemacht und ihnen etwas Ruhe gegeben.

Auf dem Papier ist es ein klares Downgrade in Sachen Talent - aber das war wie gesagt von Anfang an nicht zu verhindern. Und dass gerade bei Harden "auf dem Papier" nicht entscheidend ist, weiß man nicht erst seit diesem Sommer.