Ein Spiel der NBA im Rahmen der Regular Season auf deutschem Boden wird immer konkreter. Es werden bereits mögliche Austragungsorte und Teams genannt. Von Tobias Wiltschek Das erste Spiel einer Regular Season der NBA in Deutschland scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Wie Liga-Boss Adam Silver am Rande der Paris Games in der vergangenen Woche der "Sport Bild" sagte, intensiviere die NBA ihre Bemühungen, ein Spiel in Deutschland auszutragen. Der 62-Jährige nannte in diesem Zusammenhang sogar schon konkrete Städte. "Berlin und München haben sich für die Austragung eines Spiels beworben. Die Popularität des Basketballs in Deutschland war nie so groß", sagte Silver: "Deutschland ist Weltmeister. Dennis Schröder war Fahnenträger bei Olympia. Daher ist Deutschland natürlich ein großer Teil unserer Pläne." Maßgeblich für den derzeitigen Basketball-Boom hierzulande war nicht nur der Gewinn des WM-Titels 2023. Insbesondere die immer zahlreicher und populärer werdenden Deutschen in der NBA sorgen für das große Interesse.

Drei von ihnen – Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva – spielen in einem Team, bei den Orlando Magic. Deshalb will das Team aus Florida seine Präsenz in Deutschland stärken. Es wird allgemein erwartet, dass die Magic das erste reguläre NBA-Spiel in Deutschland bestreiten. Als zweites Team stehen nach Informationen der "Sport Bild" die Atlanta Hawks im Raum.

Wann genau die Deutschland-Premiere über die Bühne geht, steht noch nicht fest. Silver aber weiß, dass es nicht mit weiteren Spielen in Europa getan sein wird, wenn die NBA wirklich nachhaltig den Boom in Europa aufrechterhalten will. Dafür müssten auch die Tip-off-Zeiten der Spiele etwas zuschauerfreundlicher für die europäischen Fans werden.

