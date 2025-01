Videos von fanatischen Euroleague-Fans vom Balkan und aus Griechenland gehen monatlich in den Vereinigten Staaten viral. Man stelle sich mal die Stimmung vor, wenn Jokic mit den Nuggets ein Triple Double in Belgrad auflegt.

Zuletzt spielten die Orlando Magic beispielsweise in Mexiko, Cavs und Nets in Paris. So lockt die NBA einzig und allein mit ihrem Namen, die beste Basketball-Liga der Welt zu sein.

Mehr NBA-Spiele in Europa: Regular Season bietet viel Spielraum

Anders als in der NFL hätte die NBA sogar die sportliche Freiheit, mehr Spiele auf internationalem Boden auszutragen. Zwischen Oktober und März wird pausenlos diskutiert, wie die Regular Season spannender werden könnte, wie Abwechslung zwischen den 82 Spielen jedes Teams geschaffen werden kann.

Kein Team kann sich ernsthaft darüber beschweren, EINS von 41 Heimspielen abzugeben, um den europäischen Markt zu erobern. Die Trikot-Absatzzahlen der Spurs in Frankreich liegen uns zwar nicht vor. Die Wachstumskurve vor und nach den Paris-Games dürfte jedoch in die Höhe geschossen sein.

Im Rahmen der Paris Games sprach NBA-Commissioner Adam Silver erneut von einer möglichen Ableger-Liga in Europa. Europa würde zwar Top-Talente ausbilden, "wir denken aber, dass die kommerzielle Ebene nicht mit der sportlichen Ebene Schritt gehalten hat."

In Europa würde Geld auf der Straße liegen bleiben. "Das ist, was wir tun. Wir organisieren Ligen. Also schauen wir uns sehr genau an, welche Möglichkeiten es hier gibt, das Spiel auf das nächste Level mit mehr kommerziellen Möglichkeiten zu heben", so Silver weiter.

Ein Trugschluss. Denn Europa braucht nicht mehr Basketball-Ligen im Schatten der NBA.

Europa braucht seine Superstars, es lechzt nach ihnen. Nach Wemby, nach Jokic, nach Giannis, Doncic und Franz.