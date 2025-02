NBA: Los Angeles Lakers mit Luka Doncic: Contender der Zukunft – und der Gegenwart?

Viel fokussierte sich bei den Los Angeles Lakers nach dem Luka-Doncic-Trade auf die Möglichkeiten in der Zukunft. Tatsächlich geht die LakeShow jedoch auch in dieser Spielzeit als eines der heißesten Teams der Liga in die All-Star-Pause. Müssen die Lakers schon jetzt zu den NBA-Titelkandidaten 2025 gezählt werden?

von Ole Frerks

Auch bald zwei Wochen nach dem Vollzug bleiben Fragen in Bezug auf den Luka-Doncic-Trade ungeklärt. Was den "Win Now"-Aspekt aus Sicht der Dallas Mavericks angeht etwa – zuvor war diese Erklärung schon diskutabel, nach den Verletzungen von Anthony Davis und Daniel Gafford ist erst recht offen, ob Dallas dieses Jahr überhaupt die Playoffs erreicht, geschweige denn dort etwas Zählbares erreichen kann. Wie ein Contender wirkt Dallas nun gerade nicht.

Und auf der anderen Seite des Deals? Zurecht wurde bei den Lakers zuallererst auf die Vergrößerung des Zeitfensters geblickt – Doncic ist sechs Jahre jünger als Davis, kann potenziell eine Dekade des Erfolgs prägen. Das ist der größte Gewinn dieses Deals: die Zukunft. Was allerdings nicht bedeuten muss, dass die Gegenwart unbedeutend oder aussichtslos erscheint.

Interessanterweise befinden sich die Los Angeles Lakers seit einem Monat in überragender Form, auch wenn ihre Siegesserie vergangene Nacht gegen Utah endete. Seit dem 15. Januar haben sie dennoch die geteilt meisten Siege eingefahren (12-3), stellen die drittbeste Defense der Liga und hinter OKC das zweitbeste Net-Rating (+10,8). Nun fügen sie nach und nach die Zutat Doncic hinzu, mit dem gegen Utah ein Sieg und eine Niederlage eingefahren wurden.

Seit Wochen sind die Lakers am Klettern, belegen nun Platz 5 in der Western Conference und stehen bei zwölf Siegen über .500 – so gut waren sie seit der 20/21er Saison nicht mehr situiert. Kann es sein, dass sie schon in dieser Saison ein ernstes Wörtchen um den Titel mitreden werden?