Die Los Angeles Lakers kommen rechtzeitig zu den Playoffs auf Touren, vor allem Luka Doncic dreht auf. Die Golden State Warriors um Stephen Curry erlebten hingegen einen gebrauchten Abend.

Mit einem Offensivfeuerwerk haben die Los Angeles Lakers ein fettes Ausrufezeichen im Playoff-Rennen in der Western Conference gesetzt. Die Kalifornier feierten beim NBA-Spitzenteam Oklahoma City Thunder ein nie gefährdetes 126:99 (78:56).

Mit den 78 Punkten in der ersten Hälfte stellten die Lakers ihren Saison-Rekord ein. Derweil kassierten die Gastgeber erst zum zweiten Mal nacheinander in dieser Spielzeit zwei Niederlagen nacheinander, nachdem es bei den Houston Rockets ein 111:125 gesetzt hatte.

OKC lag nur in den ersten vier Minuten in Führung, zuletzt beim 13:10. Danach übernahm vor allem Luka Doncic die Regie auf dem Parkett. Der Slowene sammelte allein im ersten Viertel 14 Punkte. Am Ende lieferte der überragende Mann des Abends 30 Punkte, hinzu kamen sieben Rebounds und sechs Assists.

Bei den Gastgebern konnte nur MVP-Kandidat Shai Gilgeous-Alexander mit 26 Zählern mithalten, dazu assiserte er neun Mal. Ansonsten punkteten nur Jalen Williams (16) und Chet Holmgren (zehn) zweistellig. Isaiah Hartenstein brachte es auf acht Punkte und sechs Rebounds.