Ein Supermax für Doncic hätte den Cap Space des Ex-Teams von Dirk Nowitzki stark verändert und sie in zukünftigen Personalntscheidungen beeinträchtigt. Dies führen viele Experten der Liga als Hauptgrund für den Trade aus Sicht der Mavericks an.

Durch seine Vertragssituation und das Erreichen des All-NBA First Teams zum fünften Mal in Folge hatte sich der Slowene bei seinem Ex-Team Dallas Mavericks eigentlich für einen sogenannten "Supermax"-Vertrag" für 345 Millionen Dollar über fünf Jahre qualifiziert.

Der Trade zu den Los Angeles Lakers wird für Luka Doncic in finanzieller Hinsicht richtig teuer.

Das Wichtigste in Kürze

Ein weiterer negativer Beigeschmack für den Slowenen wird sein, dass Texas einer von sieben Staaten in den USA ist, in denen keine Einkommensteuer erhoben wird. In seiner neuen Heimat Kalifornien beträgt sie allerdings 13,3 Prozent.

Das ist für deutsche Verhältnisse verglichen wenig, jedoch eine Menge an Gehaltdsabgaben, wenn man wie Doncic aus einem steuerfreien Staat kommt.

Der Point Guard spielte seit 2018 für die Mavericks in der NBA. In dieser Zeit erreichte er das All-Star Game der NBA ganze fünfmal und führte das Team aus Texas in der vergangenen Saison ins Finale.