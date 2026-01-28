Luka Doncic erreicht einen weiteren Meilenstein bei den Los Angeles Lakers - und übertrifft dabei gleich zwei Legenden.

Luka Doncic hat in der NBA für die Los Angeles Lakers eine weitere Gala-Vorstellung geliefert.

Beim 129:118-Sieg gegen die Chicago Bulls gelangen dem Guard 46 Punkte, elf Assists, sieben Rebounds sowie acht Dreier.

Mit dieser Leistung durchbrach der 26-Jährige die Schallmauer von 2.000 Punkten im lila-goldenen Trikot. Dabei war es erst sein 65. Spiel für die Lakers.