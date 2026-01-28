Doncic mit Franchise-Rekord
NBA: Luka Doncic übertrifft LeBron James und Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers
- Veröffentlicht: 28.01.2026
- 09:48 Uhr
- Malte Ahrens
Luka Doncic erreicht einen weiteren Meilenstein bei den Los Angeles Lakers - und übertrifft dabei gleich zwei Legenden.
Luka Doncic hat in der NBA für die Los Angeles Lakers eine weitere Gala-Vorstellung geliefert.
Beim 129:118-Sieg gegen die Chicago Bulls gelangen dem Guard 46 Punkte, elf Assists, sieben Rebounds sowie acht Dreier.
Mit dieser Leistung durchbrach der 26-Jährige die Schallmauer von 2.000 Punkten im lila-goldenen Trikot. Dabei war es erst sein 65. Spiel für die Lakers.
So schnell hatte diese Marke noch niemand erreicht. Kein Kobe Bryant, kein LeBron James und auch kein Kareem Abdul-Jabbar oder Shaquille O'Neal.
Bisheriger Rekordhalter war George Mikan, der nach 72 Spielen über 2.000 Punkte erzielt hatte.