Schwacher Auftritt vom DBB-Kapitän
NBA: Sacramento Kings verlieren weiter - Dennis Schröders Pleitenserie hält an
- Aktualisiert: 28.01.2026
- 08:16 Uhr
- SID
Der Negativlauf der Sacramento Kings geht weiter. Bei den New York Knicks verlor das Team von Dennis Schröder erneut deutlich.
Für Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder und seine Sacramento Kings hält der Negativlauf in der NBA an. Bei den New York Knicks verlor Sacramento mit 87:103 und kassierte die sechste Niederlage nacheinander.
Schröder erwischte einen schlechten Abend. Der 32-Jährige kam lediglich auf vier Punkte, nur einer seiner acht Versuche aus dem Feld traf das Ziel, seine drei Dreier schlugen fehl.
NBA: Hukporti nicht gefragt, OKC wieder auf Kurs
Der deutsche Center Ariel Hukporti kam für New York, das nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase den dritten Sieg nacheinander feierte, nicht zum Einsatz.
Meister Oklahoma City Thunder gelang nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge die Wende. Gegen die New Orleans Pelicans setzte sich der Titelverteidiger ohne den an der Wade verletzten deutschen Center Isaiah Hartenstein mit 104:95 durch.