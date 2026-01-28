NBA: Sacramento Kings verlieren weiter - Dennis Schröders Pleitenserie hält an

Der Negativlauf der Sacramento Kings geht weiter. Bei den New York Knicks verlor das Team von Dennis Schröder erneut deutlich.

Für Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder und seine Sacramento Kings hält der Negativlauf in der NBA an. Bei den New York Knicks verlor Sacramento mit 87:103 und kassierte die sechste Niederlage nacheinander.

Schröder erwischte einen schlechten Abend. Der 32-Jährige kam lediglich auf vier Punkte, nur einer seiner acht Versuche aus dem Feld traf das Ziel, seine drei Dreier schlugen fehl.