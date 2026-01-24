- Anzeige -

Schröder vor Wechsel? Magic suchen offenbar Backup Sidery hatte dagegen geschrieben, das Team aus Florida habe sich bei den Kings nach Schröder erkundigt. Orlando sucht demnach einen Backup für Point Guard Tyus Jones. Schröder soll dabei vor allem wegen seiner guten Chemie mit Franz Wagner in den Fokus der Magic geraten sein. Zu bestaunen war das fruchtbare Zusammenspiel vor allem auf dem Weg zum WM-Titel 2023 und dem EM-Triumph im vergangenen September. Und auch bei Olympia 2024 lief es für das DBB-Team bis zum Halbfinale perfekt, auch wenn in Paris eine Medaille letztlich verwehrt blieb. In Orlando wäre Schröder der vierte deutsche Profi, da auch der gerade von einem Kreuzbandriss genesene Moritz Wagner und Tristan da Silva zum Kader gehören. Schon jetzt besitzt die Franchise die größte schwarz-rot-goldene Fraktion der NBA-Geschichte. Sidery twitterte auch, dass die Kings bis zur Trade Deadline einen "regelrechten Ausverkauf" anpeilen würden. Für den richtigen Preis seien Domantas Sabonis, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Keon Ellis, Malik Monk und eben Schröder zu haben.

