NBA: Orlando Magic mit vierter Niederlage in Folge - Franz Wagner weiter verletzt

Auch im vierten Spiel nach dem Berlin Game haben die Orlando Magic eine Pleite kassiert. Gegen die Cleveland Cavaliers verlor Orlando deutlich.

Erneut ohne den angeschlagenen Franz Wagner hat Orlando Magic in der NBA seine vierte Niederlage in Serie kassiert. Das Team aus Florida unterlag bei den Cleveland Cavaliers trotz 37 Punkten von Topstar Paolo Banchero deutlich 98:114 und bleibt seit dem erfolgreichen Berlin Game gegen die Memphis Grizzlies sieglos.

Bei Orlando, das 48 Stunden zuvor bereits daheim gegen Cleveland verloren hatte (105:119), setzte Franz Wagner erneut wegen Schmerzen am linken Knöchel aus. Sein Bruder Moritz kam ebenso wie Tristan da Silva von der Bank auf wenig Spielzeit und fünf Punkte.