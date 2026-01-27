- Anzeige -
Banchero-Gala reicht nicht

NBA: Orlando Magic mit vierter Niederlage in Folge - Franz Wagner weiter verletzt

  • Aktualisiert: 27.01.2026
  • 06:09 Uhr
  • SID

Auch im vierten Spiel nach dem Berlin Game haben die Orlando Magic eine Pleite kassiert. Gegen die Cleveland Cavaliers verlor Orlando deutlich.

Erneut ohne den angeschlagenen Franz Wagner hat Orlando Magic in der NBA seine vierte Niederlage in Serie kassiert. Das Team aus Florida unterlag bei den Cleveland Cavaliers trotz 37 Punkten von Topstar Paolo Banchero deutlich 98:114 und bleibt seit dem erfolgreichen Berlin Game gegen die Memphis Grizzlies sieglos.

Bei Orlando, das 48 Stunden zuvor bereits daheim gegen Cleveland verloren hatte (105:119), setzte Franz Wagner erneut wegen Schmerzen am linken Knöchel aus. Sein Bruder Moritz kam ebenso wie Tristan da Silva von der Bank auf wenig Spielzeit und fünf Punkte.

NBA: Lakers weiter auf Playoff-Kurs

Orlando liegt mit 23-22 Siegen auf Platz acht der Eastern Conference. Die Cavaliers, bei denen Donovan Mitchell mit 45 Punkten überragte, sind Fünfter (28-20).

Luka Doncic derweil führte die Los Angeles Lakers mit 46 Punkten zu einem 129:118-Sieg gegen die Chicago Bulls. Maxi Kleber kam für die Lakers, die mit 28-17 Siegen auf Platz fünf der Western Conference liegen, nicht zum Einsatz.

