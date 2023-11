Anzeige

Die Dallas Mavericks feiern dank ihrer Superstars einen Sieg. Für die Golden State Warriors setzt es dagegen die nächste Niederlage. Auch die Denver Nuggets müssen sich geschlagen geben. Viele Punkte gibt es auch in Philadelphia.

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 124:136

Auch ohne den am Zeh verletzten Maximilian Kleber haben die Dallas Mavericks ihren achten Saisonsieg in der NBA gefeiert. Bei den New Orleans Pelicans setzten sich die Texaner 136:124 durch, die Topstars Kyrie Irving (35 Punkte) und Luka Doncic (30) überragten. In der Tabelle ist Dallas nach nun zehn Saisonspielen Zweiter in der Western Conference.

Bei den Gastgebern brachte es Brandon Ingram auf 20 Zähler. Jonas Valanciunas lieferte mit 15 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double.