Milwaukee Bucks @ Memphis Grizzlies 110:113

Die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo haben sich in der NBA mit dem nächsten Rückschlag in die All-Star-Pause verabschiedet. Am Donnerstagabend (Ortszeit) kassierten die Bucks eine 110:113-Niederlage bei den Memphis Grizzlies, es war die fünfte Pleite aus den vergangenen sieben Spielen.

Am "Greek Freak" Antetokounmpo lag es dabei nicht, er zeigte mit 35 Punkten und zwölf Assists eine starke Leistung. Vor allem seine Wurfquote war mit 15 Treffern bei 17 Versuchen herausragend. Schwerer tat sich sein Teamkollege Damian Lillard, der zwar auch solide 24 Punkte beisteuerte, aber nur ein Drittel seiner Würfe im Korb versenkte.

Die Bucks bleiben weiterhin auf Rang drei in der Eastern Conference, verlieren aber allmählich nicht nur den Anschluss an Spitzenreiter Boston Celtics, sondern auch an die Cleveland Cavaliers. Zudem rücken die New York Knicks und Philadelphia 76ers von hinten näher heran.