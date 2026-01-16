Die Wagner-Brüder feiern mit den Orlando Magic einen Erfolg beim Spiel in Berlin. Die Eindrücke müssen aber erst verarbeitet werden.

Sichtlich gerührt drückte Moritz Wagner zuerst seine Oma, danach waren Mama und Papa dran. Nach dem erfolgreichen Berlin-Heimspiel war der Basketball-Weltmeister von seinen Gefühlen etwas überfordert. An den schillernden NBA-Abend in der Hauptstadt werden der 28-Jährige und sein Bruder Franz noch lange zurückdenken.

Er werde, so Wagner nach dem 118:111 (58:67)-Sieg mit Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies an der Spree, "erstmal ein bisschen Distanz brauchen, um zu checken, was da eigentlich passiert. Aber generell ist da eine große Dankbarkeit und Freude, dass wir das erleben dürfen, weil das etwas sehr Besonderes ist."

Nach dem Marketing-Marathon der vergangenen Tage und dem anschließenden Krimi gegen die Grizzlies war Wagner von der Wucht des Erlebnisses beeindruckt: "Die Aufmerksamkeit, die wir jetzt bekommen, ich weiß gar nicht, ob die gesund ist, wenn das jetzt wieder ein bisschen runtergeht. Wir hatten eine ausverkaufte Bude bei einem NBA-Spiel. So viele Fans habe ich lange nicht mehr bei einem Basketball-Spiel gesehen."