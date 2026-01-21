NBA: Nächste Niederlage für Schröder

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings die nächste Niederlage in der NBA kassiert. Gegen Miami Heat verlor das Team des Nationalmannschaftskapitäns in der Nacht zum Mittwoch klar mit 117:130. Schröder legte in 19 Minuten von der Bank vier Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists auf.

Für die Kings war es die zweite Pleite in Serie, nachdem sie zuvor vier Partien in Folge gewonnen hatten. Mit einer Bilanz von 12 Siegen und 32 Niederlagen steht Sacramento im Keller der Western Conference, die Play-off-Ränge liegen in weiter Ferne.

Maximilian Kleber musste beim 115:107-Erfolg der Los Angeles Lakers beim Mitfavoriten Denver Nuggets zuschauen. Beim zweiten Sieg des Teams der Superstars Luka Doncic und LeBron James nacheinander saß der Würzburger erneut das gesamte Spiel auf der Bank. Der 33-Jährige kam in vier der vergangenen fünf Partien nicht zum Einsatz.

Doncic überragte gegen die Nuggets, die weiterhin ohne den verletzten Superstar Nikola Jokic auskommen müssen, einmal mehr für die Lakers. Der Slowene legte ein Triple Double (38 Punkte, 13 Rebounds und zehn Assists) auf. James kam auf 19 Zähler, neun Rebounds und acht Assists.