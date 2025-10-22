Die NBA-Saison ist eröffnet und startete gleich mit einem Krimi: Oklahoma City Thunder siegte in doppelter Overtime gegen die Houston Rockets. Der deutsche Basketball-Star Isaiah Hartenstein und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder sind mit einem dramatischen Sieg in die neue NBA-Saison gestartet. Gegen die Houston Rockets siegte OKC in der Nacht zu Mittwoch nach doppelter Overtime mit 125:124 und zeigte dabei große Comeback-Qualitäten. Maxi Kleber fehlt Lakers wochenlang Center Hartenstein kam in knapp 37 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte und neun Rebounds - so viele wie kein anderer Spieler des Champions der Saison 2024/25. Bester OKC-Werfer war trotz schwacher Dreierquote Shai Gilgeous-Alexander.

SGA glanzlos, Sengün macht OKC das Leben schwer Der Vorjahres-MVP, der Oklahoma drei Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit (104:104) in die Verlängerung gerettet hatte, kam auf 35 Punkte. Der 27-jährige Kanadier entschied das Match zwei Sekunden vor dem Ende der zweiten Verlängerung mit zwei verwandelten Freiwürfen. Für die Rockets steuerte Alperen Sengün, im verlorenen EM-Finale im September gegen Deutschland bester Werfer der Türkei, 39 Punkte bei. Superstar Kevin Durant, der vor dem Start der 80. NBA-Spielzeit von den Phoenix Suns nach Houston gewechselt war, kam auf 23 Zähler. Nach einem guten Start verlor Oklahoma den Zugriff auf das Spiel. Houston zog davon, zu Beginn des dritten Viertels lagen die Rockets zwischenzeitlich mit zwölf Punkten vorn. Oklahoma schaffte kurz vor der Schlusssirene aber noch den Ausgleich. In der ersten Verlängerung gab OKC einen Sechs-Punkte-Vorsprung aus der Hand, letztlich reichte es aber zum erhofften Auftaktsieg.

