Doppelte Overtime
NBA: Oklahoma City Thunder gewinnen packendes Auftaktspiel gegen Houston Rockets - Lakers verlieren gegen Golden State
- Aktualisiert: 22.10.2025
- 08:07 Uhr
- SID
Die NBA-Saison ist eröffnet und startete gleich mit einem Krimi: Oklahoma City Thunder siegte in doppelter Overtime gegen die Houston Rockets.
Der deutsche Basketball-Star Isaiah Hartenstein und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder sind mit einem dramatischen Sieg in die neue NBA-Saison gestartet. Gegen die Houston Rockets siegte OKC in der Nacht zu Mittwoch nach doppelter Overtime mit 125:124 und zeigte dabei große Comeback-Qualitäten.
Center Hartenstein kam in knapp 37 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte und neun Rebounds - so viele wie kein anderer Spieler des Champions der Saison 2024/25. Bester OKC-Werfer war trotz schwacher Dreierquote Shai Gilgeous-Alexander.
SGA glanzlos, Sengün macht OKC das Leben schwer
Der Vorjahres-MVP, der Oklahoma drei Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit (104:104) in die Verlängerung gerettet hatte, kam auf 35 Punkte. Der 27-jährige Kanadier entschied das Match zwei Sekunden vor dem Ende der zweiten Verlängerung mit zwei verwandelten Freiwürfen.
Für die Rockets steuerte Alperen Sengün, im verlorenen EM-Finale im September gegen Deutschland bester Werfer der Türkei, 39 Punkte bei. Superstar Kevin Durant, der vor dem Start der 80. NBA-Spielzeit von den Phoenix Suns nach Houston gewechselt war, kam auf 23 Zähler.
Nach einem guten Start verlor Oklahoma den Zugriff auf das Spiel. Houston zog davon, zu Beginn des dritten Viertels lagen die Rockets zwischenzeitlich mit zwölf Punkten vorn. Oklahoma schaffte kurz vor der Schlusssirene aber noch den Ausgleich. In der ersten Verlängerung gab OKC einen Sechs-Punkte-Vorsprung aus der Hand, letztlich reichte es aber zum erhofften Auftaktsieg.
Luka überragt, kann sein Team aber nicht zum Sieg führen
Die Golden State Warriors setzten sich derweil gegen die LA Lakers mit 119:109 durch. Während LeBron James zum ersten Mal in seiner 23-jährigen Karriere einen Saisonstart verpasste, legte Luka Doncic 43 Punkte auf. Ohne LeBron reicht es trotzdem nicht zum Sieg.
Jimmy Butler und Stephen Curry entgegnen dem slowenischen Superstar aus LA mit je 31 und 23 Punkten und führen Golden State damit zum Sieg. Ein starkes drittes Viertel mit 35:25 Punkten machte am Ende den Unterschied in der Gesamtrechnung.
Für die Lakers war dies ein gewohnter Saisonbeginn, mit der bereits neunten Auftaktniederlage in den letzten zehn NBA-Saisons.