NBA - Orlando Magic: Comeback von Franz Wagner rückt näher

Für das Duell am Freitag mit Boston, das Orlando mit 94:121 verlor , wurde Wagner das zweite Mal in Folge auf dem Injury Report mit dem Status "return to competition reconditioning" (auf Deutsch: Vorbereitung auf die Rückkehr zum Wettbewerb) und nicht mehr mit der ursprünglichen Verletzung gelistet.

"Offensichtlich musste er eine Weile aussetzen, und wir freuen uns alle darauf, dass er wieder dabei ist. Es ist einfach gut, dass er zurück ist und an einigen Shootarounds und so weiter teilnimmt. Wir können es kaum erwarten, dass er wieder auf dem Platz steht", so der 22-Jährige am Freitag in einer Medienrunde.

Während Franz Wagner damit rechtzeitig zur heißen Phase der Regular Season in rund einem Monat zurückkehren dürfte, muss sich Bruder Moritz noch eine Weile gedulden - er wird nach seinem Kreuzbandriss erst wieder in der kommenden Saison angreifen können.