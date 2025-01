NBA Paris Game 2025 live: San Antonio Spurs vs. Indiana Pacers - zweites Spiel in Paris steht an

Das zweite Paris Game der NBA-Saison steht an. Mittendrin ist erneut Victor Wembanyama mit seinen San Antonio Spurs.

Die NBA-Saison 2024/25 ist in vollem Gange - und nun steht auch das erste von zwei Paris Games der Spielzeit an.

Wie auch die NFL trägt die beste Basketball-Liga der Welt ebenfalls ausgewählte Partien auf dem europäischen Kontinent aus, um die Popularität und die Marke zu steigern.

Und so kommt es, dass sich am Samstag, den 25. Januar, die San Antonio Spurs und Indiana Pacers in der Accor Arena in Frankreichs Hauptstadt duellieren. Und das bereits zum zweiten Mal. Schon am 23. Januar trafen beide Teams in der französischen Hauptstadt aufeinander. Das bessere Ende hatten die Spurs um Lokalmatador Victor Wembanyama auf ihrer Seite. Sieg gewann mit: .

Auf der Gegenseite wird derweil erneut Tyrese Haliburton im Fokus stehen. In der vergangenen Spielzeit führte der 24-Jährige die Pacers bis in die Eastern Conference Finals, dort war gegen den späteren Champion Boston Celtics Endstation.