Mavs werden abgefertigt

NBA: Orlando Magic und Franz Wagner feiern gelungenen Saisonstart

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 06:18 Uhr
  • SID

Die Orlando Magic sind dank Franz Wagner erfolgreich in die Saison gestartet - auch Tristan da Silva spielte stark. Eine Abreibung indes gab es für die Dallas Mavericks.

Franz Wagner ist mit Orlando Magic erfolgreich in die neue NBA-Saison gestartet. Der Berliner präsentierte sich zum Saisonauftakt direkt in guter Form und trug 24 Punkte zum 125:121-Heimsieg gegen die Miami Heat bei. Auch sein Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva überzeugte beim ambitionierten Team aus Florida mit 16 Zählern.

"Wir haben einen guten Charakter im Team, eine gute Mentalität. Das hat sich gezeigt. Aber am Ende des Tages wollen wir über das ganze Spiel besser performen", sagte Wagner, der gemeinsam mit Paolo Banchero (ebenfalls 24) bester Werfer seines Teams war.

"Aber man spielt nicht jedes Spiel perfekt. Deswegen ist es gut, den Sieg mitzunehmen." Sein Bruder Moritz Wagner befindet sich nach einem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining. Für Orlando stehen in den kommenden drei Tagen zwei weitere Heimspiele an.

Der deutsche Center Ariel Hukporti startete mit den New York Knicks ebenfalls siegreich in die neue Spielzeit der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Beim 119:111 gegen die Cleveland Cavaliers kam der 23-Jährige auf zwei Punkte und fünf Rebounds.

NBA: Dallas Mavericks verlieren - Gala von Wemby

Weniger erfolgreich war indes der Saisonauftakt der Dallas Mavericks. In eigener Halle verloren die Mavs mit 125:92 gegen die San Antonio Spurs. Superstar Victor Wembanyama überragte mit 40 Punkten und 15 Rebounds.

Dagegen lief Cooper Flaggs NBA-Debüt unauffällig. Der First Overall Draft Pick kam in 32 Minuten zwar auf ein Double-Double mit jeweils zehn Punkten und Rebounds, allerdings traf er nur vier seiner 13 Schüsse aus dem Feld.

Bester Mavs-Scorer war Anthony Davis mit 22 Punkten, dazu legte er 13 Rebounds drauf. Doch auch er traf nicht einmal ein Drittel seiner Würfe (sieben von 22).

