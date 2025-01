NBA Paris Game 2025: Indiana Pacers mischen die Metropole vor Spiel gegen Spurs auf

Die Indiana Pacers treffen im ersten NBA Paris-Game als Gastgeber auf die San Antonio Spurs. Das Team scheint sich in der Metropole schnell eingelebt zu haben. Von Tim Althoff Kaum zu glauben, aber die Indiana Pacers haben am Donnerstagabend das "Heimspiel" gegen die San Antonio Spurs (Ab 19.15 Uhr LIVE auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) in der Pariser Accor Arena. Am Samstag wird das Heimrecht getauscht. Das NBA Paris Game 2025 wird zwar von jeder Menge Medienrummel begleitet, allerdings können sich die Pacers etwas unaufgeregter auf die beiden Regular-Season-Spiele in der europäischen Metropole vorbereiten. Dank Frankreichs Basketball-Wunderkind Victor Wembanyama und dessen "Vorfahre" Tony Parker sind die Augen primär auf San Antonio gerichtet. Für Indiana also eine gute Möglichkeit, den besonderen Trip auszukosten. Star-Forward Pascal Siakam erzählte exklusiv am ran-Mikro vor dem Spiel, dass er sich auf die Partie zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City freue.

"Es ist mein erstes Champions-League-Spiel und mein erstes Spiel im Stadion in Europa, das wird eine tolle Erfahrung", berichtete der Kameruner, der sein leben Lang schon Real Madrid die Daumen drückt.

Paris Game 2025: Wie stoppen die Pacers Victor Wembanyama? Sportlich wird es am Donnerstag weit weniger angenehm werden. Als Forward muss er unter dem Korb gegen 2,21m-"Alien" Wembanyama um den Ball ringen, gibt die Verantwortung jedoch sofort an das gesamte Team ab. "Er bringt vieles mit, das man nicht beibringen kann. Seine Physis, seine Länge, das wird eine harte Aufgabe. Ich glaube aber, dass wir als Team einen guten Job machen werden", so Siakam. Nicht umsonst wird der 21-Jährige als MVP-Kandidat gehandelt. Sein Coach, Rick Carlisle, schlug gegenüber ran ähnliche Töne an. "Es gibt in der Welt des Basketballs aktuell keinen Spieler, der so besonders ist, wie Victor."

Als Team wollen die Pacers Wemby im Zaun halten, als Team sorgen die Pacers aber auch dafür, eine möglichst gute Zeit in Paris zu haben. Neben dem Fußball-Spiel im Parc de Princes gingen Siakam und Co. in der Fashion-Metropole shoppen, schipperten mit dem Boot über die Saine und genossen die besten Restaurants auf freundlicher Empfehlung von Franchise-Spieler Tyrese Haliburton. Der Guard verbrachte schon den Sommer 2024 mit der olympischen US-Auswahl in Paris und sicherte sich im Finale gegen Frankreich die Gold-Medaille. "Ich kenne einige gute Läden, es wird schöne Dinner geben und darauf können wir uns als Team freuen", erzählte Haliburton im ran-Interview